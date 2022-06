Die große Welle an Reaktionen habe es nicht gegeben, viel Zustimmung allemal. Franz Pirolt, FPÖ-Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Straßburg in Kärnten hat mit einem Facebook-Posting samt Foto von toten, gerissenen Schafen für Aufsehen gesorgt. "Sollte ich einem Wolf im Revier begegnen, würde ich ihn erlegen und ich werde nicht nach den 3 's' (schießen, schaufeln, schweigen) handeln, sondern mich selbst anzeigen! Weil wenn der Gesetzgeber nicht Willens oder nicht in der Lage ist, die Bürger und deren Hab und Gut zu schützen, dann hat man das Recht und die Verpflichtung, dies selbst zu tun", schrieb Pirolt.