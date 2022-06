Am Dienstag, dem 21. Juni, in der Zeit von 18.50 bis 21.45 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Bezirk St. Veit an der Glan ein. Die Wohnräumlichkeiten wurden großteils durchwühlt und es wurden mehrere Wertgegenstände, Schmuck und Bargeld gestohlen.