Historisch affine St. Veiter und St. Veiterinnen waren verwirrt und erbost: Der traditionelle Veitsmarkt, immerhin findet er seit 852 Jahren in St. Veit statt, soll jetzt Sommermarkt heißen? "Der traditionelle Veitsmarkt wird als Sommermarkt neu belebt", heißt es am Plakat. Was ist da los? Silvia Radaelli (SPÖ), St. Veiter Vizebürgermeisterin und Marktreferentin klärt auf. Das Ganze ist ein juristischer Trick und der Veitsmarkt sei keinesfalls abgeschafft.