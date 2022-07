Sie kochen seit Jahren bestens in ihrem Restaurant "Fera" in Palma, wollten aber anfangs nie nach Mallorca, weil es den "Ballermann" dort gibt. Und jetzt?

SIMON PETUTSCHNIG: Mallorca ist ein absolutes Paradies, egal, ob es der Norden, Osten, Westen, oder der Süden ist. Die Insel ist so vielfältig von der Natur her, es gibt hier alles, was du brauchst und du bist von hier durch den großen Flughafen bald überall, wo du hinwillst.