Bisher unbekannte Täter traten mit einem 40-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit über einen Handelsplattform in Kontakt und gaben an, dass er einen Gewinn in der Höhe von über 25.0000 Euro gemacht hätte. Für die Auszahlung des Betrags wären jedoch Gebühren und Steuern in der Höhe von mehr als 1000 Euro zu bezahlen.