Der Singkreis "ars musica" aus Althofens spendete immer wieder die Einnahmen seiner Adventkonzerte und seines CD-Verkaufs an soziale Organisationen. Waren es in den letzten 10 bis 15 Jahren immer wieder die Aktion "Licht ins Dunkel", ein Benefizkonzert zugunsten der "Katastrophenhilfe Österreichischer Frauen" oder auch Unterstützung beim Hilfsprojekt der Kleinen Zeitung "Kärntner in Not", hat sich der Chor in diesem Jahr für die Ukraine-Hilfe und damit für die Caritas entschieden.