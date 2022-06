Dienstag gegen 14 Uhr führte ein 61-jähriger Arbeiter Wartungsarbeiten an einer Kühlanlage eines Industriebetriebes in der Gemeinde Klein St. Paul, Bez St. Veit/Glan, durch. Dabei geriet der Mann mit seiner linken Hand in einen im Gerät befindlichen Ventilator. Dabei wurden ihm drei Finger (Zeige-, Mittel- und Ringfinger) nahezu vollständig durchtrennt.

Anwesende Mitarbeiter leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der schwer verletzte Arbeiter wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.