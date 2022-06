Ab Freitag, 17. Juni, wird die St. Veiter Innenstadt wieder zu einer Bühne: Die Veranstaltungsreihe "Lust auf Innenstadt" geht in ihre dritte Ausgabe. Jeweils mittwochs, freitags und samstags holt die Stadt Musik, Theater, Kunst und Kinderprogramm an verschiedene Locations der Innenstadt. Möglich wird dies durch die enorme Kooperationsbereitschaft und das intensive Mitwirken der lokalen Kunst- und Kulturszene. Auch die Unternehmerinnen und Unternehmer der Innenstadt ziehen gemeinsam mit der Stadt an einem Strang und sorgen für viel Zustimmung und positives Feedback der Bevölkerung und der Gäste in St. Veit. „Wir freuen uns, dem Publikum wieder ein so abwechslungsreiches Programm präsentieren zu können“, lädt Bürgermeister Martin Kulmer ein, einen Blick in den Programmfolder mit mehr als 60 Veranstaltungen zu werfen. „Da ist bestimmt für jeden Geschmack das richtige dabei.“ Der Folder mit dem umfangreichen Programm ist bei den Innenstadtkaufleuten und online auf www.stveit.com zu finden.

Zusätzlicher Veranstaltungsort

Das bewährte Schema von „Lust auf Innenstadt“ mit Fokus auf Volkskultur-, Jazz- und Theaterbeiträge am Mittwoch (17 Uhr), auf Unterhaltungsmusik und ein Kinder- und Jugendprogramm am Freitag (18 Uhr), auf „Street Music“ sowie Live-Bands am Samstag (19 Uhr), wird auch heuer beibehalten. Neu hinzu kommt 2022 der Grabengarten als zusätzliche Veranstaltungslocation, der gerade im Sommer für Veranstaltungen eine gemütliche Atmosphäre im Grünen bietet.

Fotos von der Auftaktveranstaltung

Einkaufsgutscheine gewinnen

Im Programm wird es neben bewährten Highlights, wie etwa dem Theaterwagen Porcia, Neues geben. Zudem können die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen im Zuge eines Social-Media-Gewinnspiels wöchentlich St. Veiter Einkaufsgutscheine in Form von Citycards gewinnen. So sorgt „Lust auf Innenstadt“ auch heuer für einen veranstaltungs- und erlebnisreichen Sommer im Herzen der Herzogstadt.