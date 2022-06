Heimat ist der Ort, an dem man sich im Gasthaus an den "Einheimischentisch“ setzt. Dieser Tisch steht für Otto W. Retzer im Gasthof Neugebauer in der Lölling. Dort sitzt er dann, alle nennen ihn Werner (das W zwischen Vor- und Nachnamen) und wissen "gar nicht genau, was ich mache – und das ist gut so“. Er war zwar auf der ganzen Welt unterwegs, er ist aber Löllinger geblieben.