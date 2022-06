Mit 19 Jahren wurde er Teil der Bürgerlichen Trabantengarde in St. Veit. Seit vielen Jahren ist Andreas Ellersdorfer (45) Obmann des Vereins und Hauptmann der Garde. Seine Uniform trägt er mit Stolz: „Wir sind die drittälteste Garde in Österreich und die älteste Kulturträgerin in Kärnten, und das weckt schon einen gewissen Stolz in mir“, erklärt er. Die Aufgabe der Garde ist, wie das Wort „Trabant“ andeutet, das Begleiten. In der traditionellen Uniform umrahmen die Mitglieder kirchliche Festakte und Gedenktage.