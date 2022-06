"Wir geben Designer- und Markenkleidung und anderen schönen Stücken eine zweite Chance", so erklären die Damen im Organisationsteam der Soroptimistinnen St.Veit das durchaus vielseitig wirksame Flohmarktprinzip: Was nicht mehr getragen wird, erfreut jemand anderen und alle Beteiligten tun damit etwas Gutes. Beim St.Veiter Flohmarkt gehen edle Marken sowie neue und neuwertige Kleidungsstücke über die Ladentische. Dazu gehören Kleider, Blusen, T-Shirts, Pullis und Hosen ebenso wie Jacken, Mäntel oder Trachtenmode, Gürtel, Taschen, Modeschmuck oder auch Schuhe. Sie alle suchen neue Trägerinnen und Träger.

Der Reinerlös kommt Frauen und Mädchen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan zu Gute, denn die Organistationen der Soroptimistinnen haben sich die Unterstützung von Frauen und Mädchen zum Ziel gemacht.Soroptimist ist ein internationaler Service-Club für berufstätige Frauen, der sich für Bildung, Gleichberechtigung, Frauenrechte und Frieden zum Wohle der Frauen einsetzt. Soroptimist ist in 132 Ländern aktiv und umfasst derzeit mehr als 80.000 Mitglieder weltweit. In Österreich gibt es derzeit 58 Clubs mit knapp 1800 aktiven Frauen.

Das war der Edelflohmarkt 2021

Die Philosophie der Soroptimistinnen: Förderung des weiblichen Potenzials. Menschenrechte für alle, weltweiter Friede und internationale Verständigung, Integrität und demokratische Entscheidungsfindung, ehrenamtliche Arbeit, Vielfältigkeit und Freundschaft Förderung von Gleichheit.