Es ist das Jahr 1997. Mit ein paar Spielutensilien im Gepäck tingelt ein kleines Team des Kärntner Zivilschutzverbandes nach Ferlach. Fest entschlossen, zehnjährige Volksschulkinder für das trocken anmutende Thema „Sicherheit und Zivilschutz“ zu gewinnen. Mit einem Mix aus spielerischem Wissenscheck, viel Bewegung im Freien und maximalem Spaß am gemeinschaftlichen Miteinander spielt sich der Verband schnell in die Herzen der Kinder. Der Startschuss für die Kinder-Sicherheitsolympiade (KSO) ist erfolgt. Nach zweijähriger Pandemiepause ist sie nun wieder zurück auf dem Spielfeld. Mit der Frage: „Wer

wird sicherste Volksschule 2022“. Das wird sich beim großen Landesfinale am Mittwoch, 22. Juni, weisen. Doch zuvor gilt es, die Bezirksbewerbe zu absolvieren.

Entscheidung im Bezirk St. Veit

Jener in St. Veit geht am Mittwoch, dem 8. Juni, Beginn 8 Uhr, im Freibad St. Veit über die Bühne. „Endlich können wir wieder loslegen. Die Kinder und die Pädagoginnen und Pädagogen sind hoch motiviert und wir sind froh, den Jüngsten wieder Sicherheit und Eigenverantwortung vermitteln zu können“, zeigt sich Zivilschutz-Präsident Rudi Schober glücklich über Neustart.