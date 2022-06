Zahlreiche geladene Gäste hatten sich am Donnerstagnachmittag trotz starken Gewitterregens Richtung Wirtschaftspark nach St. Donat aufgemacht, um bei der feierlichen Eröffnung der R3K Immoinvest GmbH St. Veit/Glan dabei zu sein. „Unsere Steuerberatungskanzlei Grün & Partner wächst kontinuierlich. Wir sind mit dem früheren Standort in der Stiegengasse in der Bezirkshauptstadt an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen, weshalb in den Neubau nahe St. Donat investiert wurde“, sagten die beiden Geschäftsführer Mario Krumlacher und Christina Rosenfelder-Grün anlässlich der Feierstunde.