Ungewöhnlicher Unfall im Bezirk St. Veit: Am Donnerstagnachmittag transportierte eine elfjährige Schülerin auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes mit einem Traktor Silageballen.

Dabei geriet der Traktor auf der abschüssigen Wiese ins Rollen. Die junge Lenkerin konnte die Zugmaschine laut Polizei nicht mehr unter Kontrolle bringen. Das Fahrzeug durchbrach einen Gartenzaun sowie eine Hecke und durchschlug schließlich den Dachstuhl eines unter der Wiese liegenden Wohnhauses. Die Elfjährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 ins UKH Klagenfurt gebracht.

Erheblicher Sachschaden

Auf die Erziehungsberechtigten wird jetzt wohl noch einiges zukommen. Nicht nur am Traktor, sondern vor allem auch am Wohnhaus entstand schwerer Sachschaden. "Da sich der Vorfall auf einem Privatgrund ereignet hat, gelten die verkehrsrechtlichen Bestimmungen nicht", sagt Polizeipressesprecher Dominik Sodamin, der hinzufügt: "Dagegen, dass eine Elfjährige am Steuer saß, ist nichts einzuwenden." Wohl könnte diese Tatsache für die Schadensabwicklung durch die Versicherung von Bedeutung sein.