Das Theater FreiRaum² in St. Veit wird zur Premierenbühne einer turbulenten Komödie. Das Stück "Don't Schatzi me - Sag nie wieder Schatzi zu mir" der Autorin Konstanze Breitebner feiert am 9. Juni um 20 Uhr Premiere und spielt bis 15. Juli immer Donnerstag und Freitag um 20 Uhr. Karten für 22 Euro gibt es auf der Homepage des Theaters, per E-Mail oder unter der Telefonnummer 0677 634 951 86.