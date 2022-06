Sie tauschen Bleistifte gegen Malpinsel, Zeichenpapier gegen Acrylpapier und die Wasserfarben gegen Acrylfarben. In der Volksschule Friesach schnuppern die Schülerinnen und Schüler einer vierten Klasse Künstlerluft. “Für mich ist die bildnerische Erziehung sehr wichtig, sie kommt im Unterricht oft viel zu kurz”, sagt Volksschullehrerin Ulrike Liegl. Kunst ist ihr Steckenpferd. Im Unterrichtsfach “Bildnerische Erziehung” will sie ihren Schülern davon auch etwas mitgeben, daraus ergab sich das Projekt, “Wir sind Klasse". Zum Projektstart traten die Schulkinder bereits am Faschingdienstag als lebende Kunstwerke auf.

© KK

Im Zeichenunterricht lernen die Kinder neue Farben und Maltechniken kennen und arbeiten seit einigen Monaten mit ihrer Lehrerin auf eine gemeinsame Ausstellung hin. “Es gibt in der Kunst auch die Möglichkeit, sich zu verbessern und mehr zu machen, als man vielleicht gewohnt ist - die musische Erziehung läuft oft nur so nebenbei”, sagt die Hobbykünstlerin, die nebenberuflich am Institut für Kunst und Philosophie studierte. Im Zeichenunterricht lernen die Volksschüler nicht nur den Umgang mit Acrylfarben und dem Pinsel an sich, sondern auch Dinge, wie etwas zu reflektieren, kritisch zu betrachten und sich in eine Sache zu vertiefen, wie die Pädagogin sagt. Wie in jedem anderen Schulfach könne man dies auch im Kreativunterricht anregen und fördern.

Die Kunstwerke der Schüler und Portraits, gemalt von ihrer Lehrerin, werden drei Tage lang im Festsaal der Stadtgemeinde Friesach ausgestellt. Am Mittwoch, dem 8. Juni, laden die jungen Künstler um 17 Uhr zur Eröffnung, bis 10. Juni können die Malereien jeweils von 8 bis 16 Uhr besichtigt werden.