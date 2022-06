Lange Jahre leitete Robert Meisslitzer die Geschicke der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle in St.Veit. Nun wechselt er in den Ruhestand, Robert Schratt ist sein Nachfolger. Der 46-Jährige, der in St. Georgen am Längsee wohnt, arbeitete davor bei der BKS-Bank. Er startete dort als Risikoanalyst für Firmenkunden, zuletzt arbeitete er in der BKS-Zentrale in Klagenfurt als Expertr im Vertriebsmanagement. Davor weilte er beruflich für die BKS einige Jahre in Wien, Filialleitung gehörte dabei unter anderem zu seinen Aufgaben. Durch seinen Lebenslauf zieht sich das Thema Kundenbetreuung. "Mein Anliegen ist es deshalb, draußen zu sein, bei den Unternehmen, aber auch den Gemeinden und Behörden. Das bin ich durch meine Tätigkeit als Kundenbetreuer gewohnt."