Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch kurz vor 17 Uhr auf der Metnitztal Landesstraße (L 62) ereignet. Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit fuhr zu dieser Zeit mit seinem Motorrad von Friesach in Richtung Metnitz. Zur gleichen Zeit war eine 63-jährige Pensionistin aus dem Bezirk St. Veit mit ihrem Pkw auf einer Privatstraße von ihrem Anwesen kommend in Richtung der Metnitztal Landesstraße unterwegs. Sie bog nach links ab und übersah dabei vermutlich den Motorradfahrer.

Der 51-Jährige versuchte noch, sein Motorrad nach links zu lenken und leitete eine Vollbremsung ein. Trotzdem kam es zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Der Mann wurde über die Motorhaube und das Dach des Fahrzeuges geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen.

Beide Lenker wurden zunächst durch das Notarztteam Friesach erstversorgt. Der 51-Jährige wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen. Laut einer Mitteilung des Krankenhauses hatte sich der Mann am Becken verletzt. Die Pensionistin wurde von der Rettung Friesach mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Friesach eingeliefert.

Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Grades. Die Kameraden sicherten die Unfallstelle ab, leiteten vorbeugende Brandschutzmaßnahmen ein und banden ausgelaufene Betriebsmittel.