Mit großer Zuversicht und viel Optimismus hat er sich in den vergangenen Jahren gegen seine schwere Krankheit gestemmt. Am Montag, dem 30. Mai, ging die irdische Reise von Walter Raunig vulgo Våltl zu Ende. In Eggen am Kraigerberg herrscht tiefe Trauer um den bekannten und beliebten Gast- und Landwirt, der im 78. Lebensjahr seine Augen für immer geschlossen hat.