Der aus Deutschland stammende Koch Nelson Müller ist einigen Zuseherinnen und Zuseher des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) ale "Lebensmittelreporter" bekannt. Müller hat ist auch als Jury-Mitglied einiger Kochsendungen bekannt.

Vor kurzem war der gebürtige Ghaner für eine neue Kochsendung in Eberstein und Klagenfurt zu gast. In dem Kochformat werden Gerichte aus ganz Europa gekocht. Österreich wird mit dem Wiener Tafelspitz mit Krensauce repräsentiert. "Dafür eignet sich das Fleisch von Kärntner Blondvieh am besten", sagt Genußregionskoordinator Ilmar Tessmann.

Zuerst wurde am Bauernhof von Raphael Pliemitscher gedreht, wo die Haltung und die Rasse an sich in der freien Natur gefilmt wurden, danach wurde fein im Gasthof "Liegl" Blondvieh gespeist und am Nachmittag zeigte der Innungsmeister der Fleischer Raimund Plautz wie Tafelspitz richtig hergerichtet wird.

Der Fernsehbeitrag wird am Sonntag, 7. August, um 18 Uhr im ZDF ausgestrahlt.