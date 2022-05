Wie berichtet hat die Sängerin Daniela Koch aus Klein St. Paul Anfang Mai ihre erste Single herausgebracht. Auf Youtube hat das Musikvideo von "Eines Tages" bereits über 5000 Aufrufe - dieser Erfolg blieb auch bei den heimischen Radiosendern nicht unbemerkt. So werden nun eingie Sender den Schlager im Radio spielen: "Eines Tages – meine allererste Single, mein allererstes Projekt als Solo-Künstlerin ist in so vielen österreichischen Radios im Programm. Ich bin überwältigt“, berichtet die Newcomerin freudestrahlend.