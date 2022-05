"Ein Stück der Welt verändern" war das Motto einer karitativen Aktion der MS Weitensfeld zugunsten der vom Krieg betroffenen Kindern in der Ukraine. Unter der Leitung von Dipl.-Päd.EH Carmen Herzog stellten Schülerinnen und Schüler, sowie das Lehrerteam mit Direktor Helmut Lackner unzählige Pizzen her. Der Erlös von 770 € wird der Kärntner Caritas gespendet. Die Freude der Schülerinnen und Schüler beim Helfen soll Kreise ziehen und ermutigen durch persönlichen Einsatz an der Gestaltung der Welt mitzubauen.