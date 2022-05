Vor Kurzem veranstaltete der Blasmusikverband des Bezirks St. Veit an der Glan beim Müllers Eventhof in Kraig die diesjährige Jahreshauptversammlung. Nach 34 Jahren in der Bezirksleitung und davon 22 Jahre als Bezirksobmann trat Waldemar Wurzer in den wohlverdienten Funktionärsruhestand.

Wurzer war von Kindheit an begeisterter Blasmusiker. Neben der langjährigen Tätigkeit als Bezirksobmann war er auch 28 Jahre lang Obmann des "EMV Stadtkapelle St. Veit an der Glan". Für sein Engagement wurde Wurzer mit dem Ehrenzeichen der Stadt St. Veit an der Glan ausgezeichnet.

Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Hermann Posarnig gewählt. Posarnig ist Obmann des Musikvereins Glantal-Liebenfels und spielt wie sein Vorgänger die Posaune. Mit Walter Sonnberger hat der Bezirk auch einen neuen Bezirkskapellmeister. Er folgt somit Günter Proßegger nach.