In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen nach wie vor unbekannte Täter durch ein Fenster in die Büroräumlichkeiten eines Unternehmens in St. Veit/Glan ein. Sie nahmen einen 15 Kilogramm schweren Möbeltresor mit, in dem sich mehr als 1000 Euro Bargeld sowie diverse Dokumente befanden. Dem Betrieb entstand dadurch laut Polizei ein Schaden von mehreren Tausend Euro.