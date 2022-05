Vergangenen Freitag ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall in einem Jagdgebiet in der Nähe von Brückl und Launsdorf. Hier wurde erstmals seit den 80er Jahren ein Bär fotografiert, der sich an einem Futterautomaten im Wald bediente. Eine Sichtung mit Seltenheitswert: "Wir haben im Durchschnitt zwei bis drei Bären jährlich in Kärnten, die typischerweise eher im Bereich der Karawanken, der Karnischen Alpen und der Gailtaler Alpen unterwegs sind", weiß Patricia Graf, Sachverständige für Wildbiologie beim Land Kärnten. "Aber ein Bär legt sehr weite Strecken zurück. Deswegen ist es durchaus möglich, dass er einmal in Mittelkärnten auftaucht."