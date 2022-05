Mit 17 Jahren verließ Wolfgang Puck seine Heimatstadt St. Veit an der Glan. Der Kochlehrling ging nach Frankreich und eröffnete 1982 das "Spago" in Nobelviertel Beverly Hills in Los Angeles. Damit wurde er zum Koch der Hollywood-Stars, der seit 28 Jahren das Galadinner bei den Oscarverleihungen kredenzt und heute ein Gastro-Imperium mit über 100 Restaurants und 5000 Mitarbeitern leitet. Im jüngsten Mitglied seiner Restaurantkette am Flughafen Wien "Wolfgang Puck Kitchen + Bar" begrüßte Puck am Sonntag Moderatorin Claudia Stöckl.

In der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" gab der Multimillionär Einblicke in seine Arbeitsmoral, sprach über das Geheimnis des Erfolgs und wie er sich einmal sein Ende vorstellt. Bekocht hat der Starkoch Claudia Stückl mit einem seiner bekanntesten Gerichte: Eine Räucherlachs-Pizza, die er vor 40 Jahren für Schauspielerin Joan Collins kreiert haben will, weil ihm passendes Brot für den Lachs in der Küche fehlte. Noch heute steht der 72-Jährige abends im Restaurant und besorgt frische Zutaten am Morgen am Fisch- und Bauernmarkt. "Die Leute wollen erfolgreich sein, dann fahren sie lange auf Urlaub oder gehen auf Partys – so funktioniert das nicht", erzählt Puck im Radio und wo er jetzt steht, da soll auch einmal alles enden: "Ich möchte in der Küche sterben. Aber bitte am Ende vom Service."