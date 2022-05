Da trauten Thomas und Karl Schmied ihren Augen nicht, was sie am Freitagabend mit ihrer Wildkamera eingefangen haben: Ein Bär hat sich gestern Nacht an ihrem Futterautomaten vergriffen. In ihrem Jagdrevier im Dreieck zwischen Magdalensberg, Christofberg und Lippekogel ist damit das erste Mal ein Bär aufgefallen.