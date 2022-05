Seit 50 Jahren verbindet St. Veit und Haltern am See eine Städtepartnerschaft. Die Partnerschaft mit St. Veit ist die älteste Halterns. Sie dient dem gemeinsamen Zweck, Menschen über alle Grenzen hinweg in Freundschaft zusammenzubringen und so einen wichtigen Beitrag zum friedlichen Miteinander in unserer Welt zu leisten. Unterstützt wird diese Bemühungen durch den Partnerschaftsverein in Haltern am See, in dem sich Menschen ehrenamtlich engagieren.

"Unzählige Begegnungen gab es in diesen 50 Jahren zwischen Haltern und St. Veit. Zum Beispiel die Teilnahme am Vierberge Lauf oder der Besuch der St. Veiter Wiesen oder das Schützenfest in Haltern", sagt der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins St. Veit, Ulrich Puschmann. "Wir möchten alle Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Städte bitten hier ihre persönlichen Erinnerungen (Fotos, Geschichten und Erlebnisse) an 50. Jahre St. Veit und Haltern am See mit uns zu teilen."