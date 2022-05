Aufgrund von vollen Auftragsbüchern hätten viele Firmen keine Kapazitäten gehabt für die Mittelkärntner Messe. Auch Personalmangel und hohe Rohstoffpreise seien die Ursache gewesen, dass die Unternehmen nach zwei covidbedingten Ausfällen der Messe auch heuer ausblieben, heißt es in einer Information der Stadt Althofen zur Absage der Messe Mittelkärnten. Vom "Team Wolfgang Leitner" (TWL), kommt dazu Kritik auf der Facebook-Seite "Althofen kann mehr": Man möge die Messe in dieser Form hinterfragen, ebenso den Standort in der Eishalle. Faktum ist: Auch 2019 wurde die Messe aufgrund von mangelndem Interesse nicht durchgeführt.