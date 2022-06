Jürgen Bartsch ist am Wurzerhof bei St. Veit groß geworden. Er hat Kühe gemolken, mit der Sense das Gras gemäht und gedacht, er würde später einmal Bauer werden. Doch es kam anders - über 30 Länder hat Bartsch im Dienste der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) bereist und dabei mit Regierungschefs, Finanz-, Wirtschafts- und Außenministern verhandelt. John F. Kennedy, Nikita Chruschtschow, Li Peng und nicht zuletzt den russischen Außenminister Sergei Lawrow kennt er persönlich. In Korea bekam er eine Kopie der goldenen Königskrone verliehen und schaffte es mit einem Bericht über die Golfstaaten sogar auf das Titelblatt der Financial Times. "Hätte mir das früher eine Hellseherin gesagt, dann hätte ich ihr geantwortet: Sie besitzen eine Menge Fantasie", scherzt der heute 87-Jährige.