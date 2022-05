Regionale Kulinarik und Handwerkskunst stehen am Samstag, 21. Mai, im Koban-Garten in Guttaring beim Genuss- und Handwerksmarkt an erster Stelle. Für Speisen und Getränke wird an diesem Tag genau so gesorgt wie für die musikalische Unterhaltung. Aber auch die Kleinsten kommen voll auf ihre Kosten. Magdalena wird den Kindern den Umgang und die Arbeit mit einem Pony näher bringen. Sollte das Wetter an diesem Tag der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung machen, gibt es bereits einen Ersatztermin. Der Markt findet dann nämlich eine Woche später, am 28. Mai, statt.

