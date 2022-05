Bei der Gemeinderatssitzung in St. Georgen am Längsee brachte der Punkt "Pachtung des Stiftsbades" am Dienstagabend heftige Diskussionen. "Wir wollen keinem Vertrag zustimmen, der rechnerisch nicht nachvollziehbar ist", hieß es von einigen Mandataren der SPÖ. Die Vergleichszahlen, die das Bistum Gurk der Gemeinde vorgelegt habe, seien utopisch. "Man geht von rund 90 Badetagen aus. Es soll eine Pacht in der Höhe von 40.000 Euro bezahlt werden. Es wird im Vertrag angenommen, dass die Gemeinde einen Betrag von 8000 Euro beim Boots- und Schirmverleih einnehmen wird."