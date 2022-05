Vor kurzem wurde in St. Georgen am Längsee der Minigolf-Platz direkt beim Längsee-Parkplatz abgerissen. "Wir haben gemerkt, dass es eine niedrige Frequenz gibt. Ebenso war der Golfplatz in einem desolaten Zustand und aufgrund vom nachgewiesenen Asbest gesundheitsgefährdend", erklärt Bürgermeister Wolfgang Grilz (FPÖ).