Auf dem Weg in die Schule kam die Jugendliche (14) am Montag, 16. Mai, um 7.30 Uhr in Friesach mit dem Rad zu Sturz. Sie wollte in Längsrichtung über eine Gehsteigkante fahren und konnte sich nicht mehr halten. Das Mädchen schlug dabei mit dem Gesicht am Boden auf. Die Schülerin alarmierte daraufhin ihre Mutter, die sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Friesach brachte.