Seit Februar laufen die Arbeiten am neuen Hauptplatz in Althofen. Aktuell wird der Kreisverkehr "bearbeitet". Seit drei Monaten trage man die Baustelle nun mit, sagt Walter Sabitzer, Wirtschaftskammerobmann des Bezirkes St. Veit und Betreiber des gleichnamigen Elektrohandels auf Anfrage. Aber: Die Geduld der Geschäftsleute sei nun mehr als strapaziert, denn man habe mit starken Frequenz und Umsatzverlusten zu kämpfen. Zwischen 30 und 50 Prozent beziffert Sabitzer: "Die Leute tun sich die Baustelle nicht an, sie fahren nicht in die Stadt, der Konsument geht eben immer den leichtesten Weg."