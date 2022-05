Zum Thema "Raus aus den fossilen Energieträgern und rein in eine saubere Zukunft" informierte kürzlich die Gemeinde St. Georgen am Längsee. Heizsysteme und Förderungen wurden durch die Expertise des Energiebüro Radl präsentiert. Viele Interessierte nahmen an dieser Infoveranstaltung teil.