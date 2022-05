Neben dem Strandbad soll künftig auch das Stiftsbad am Längsee in der Hand der Gemeinde St. Georgen liegen. Die Übernahme des Stiftsbades Längsee mittels Pachtvertrag begründet Vizebürgermeister Peter Schratt (FPÖ) in Vertretung von Bürgermeister Wolfgang Grilz damit, dass man mit dieser Art der Erweiterung das "größte Bad in Mittelkärnten" und eines der größten in Kärnten haben werde: "Marketingtechnisch hat das Vorteile." Der Gemeindevorstand sprach sich bereits einstimmig für die Pachtung der Anlage aus. Mehr Details will man vor der Gemeinderatssitzung am Dienstag, in der dann der Gemeinderat zu entscheiden hat, noch nicht an die Öffentlichkeit bringen.