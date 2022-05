Über 100 Arbeiterinnen und Arbeiter sorgen in dieser Woche noch für den letzten Feinschliff am Petschnighof in Diex. Am Samstag, dem 14. Mai, wird der ursprüngliche Gastronomiebetrieb mit Zimmervermietung als Vier-Sterne-Superior Familienresort nach zehn Monaten Umbauzeit im Kreis geladener Gäste neu eröffnet. Am 16. Mai checken dann die ersten Urlauber ein. "Am 20. Mai sind wir das erste Mal ausgebucht", ist Gerwald Kitz junior stolz, der den Betrieb mit seinem Vater Gerwald Kitz führt.