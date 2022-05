Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr mit einem Transporter am Mittwochvormittag auf der Glangasse in Richtung Klagenfurter Straße, Bezirk St. Veit. Im Bereich einer Kreuzung hielt er sein Fahrzeug an, um sich zu vergewissern, dass er gefahrlos in die Kreuzung einbiegen könne. Dabei übersah er einen 60-jährigen Motorradfahrer aus St. Veit und es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der 60-Jährige wurde beim Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.