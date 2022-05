Gegründet wurde der Verein „Österreichische Bonsaifreunde“ 1982 im Bezirk Spittal, als der Besitz und die Pflege von Bonsais noch nicht sehr weit verbreitet waren. Seit 1976 gibt es in Seeboden am Millstätter See auch ein Bonsaizentrum, wo zurzeit rund 3000 Bonsais betrachtet werden können. Der Verein ist mittlerweile aber in der Marktgemeinde Liebenfels beheimatet, wo regelmäßig Ausstellungen und Seminare stattfinden. Die Förderung der Bonsaikunst, welche ursprünglich aus China stammt und schon seit rund 2000 Jahren existiert, steht bei den Österreichischen Bonsaifreunden im Vordergrund.