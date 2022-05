Fairer, verantwortungsbewusster und nachhaltiger Handel, so lautet die Devise des Weltladens St. Veit, der sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Martin Windbichler (61), Vereinsobmann des St. Veiter Weltladens, verrät wieso fairer Handel so wichtig ist. „Wir sind sehr stolz, dass unser Geschäft schon so lange besteht und besonders, dass wir so treue Kunden haben, die ganz bewusst auf Fairtrade setzen“, sagt Windbichler.