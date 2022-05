Als die Hochöfen Anfang des 20. Jahrhunderts in Hüttenberg stillgelegt wurden, war der Verfall eingeleitet: Zählte man um 1900 gut 5000 Einwohner und Einwohnerinnen, leben heute nur noch 1300 in der Gemeinde. Die Museumslandschaft rund um das generalsanierte Heinrich-Harrer-Museum wird jetzt als Noreium neu vermarktet. Was angesichts des Besucherrückganges notwendig war. Das Harrer-Museum zählte 2010 noch 9007 Gäste, 2019 waren es 6813. Durch Harrers (1912 bis 2006) Verbindungen zum Dalai Lama war der Ort immer schon ein Stück Himalaya in Kärnten – die Bemühungen um ein großes Tibet-Zentrum mit Hotel scheiterten jedoch.