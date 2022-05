Die "Ideenschmiede St. Georgen" (ISTG) veranstaltet gemeinsam mit dem Tourismusverband St. Georgen am Freitag, 13. Mai, im Festsaal des Stifts St. Georgen die "Längsee-Gespräche". Hinter der Schmiede steht eine unpolitische, überkonfessionelle Gruppe aus fünf Personen, welche Veränderungen in die Gemeinde bringen will.