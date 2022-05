Der 29-jährige St. Veiter ist erblich vorbelastet. Sein Vater, der Schlagzeuger Peter Mang, spielte an der Wende der 1980er- zu den 90er-Jahren in der legendären Kärntner Jazzformation „Prima Volta“, unter anderen mit Saxophonist Michi Erian. Letztgenannter ist so eine Art Bindeglied zwischen Vater und Sohn geworden. Er gastiert nämlich in Fabian Mangs Herzensprojekt, dem „Frank Fusion Trio“, das er auch in der eben erschienenen, aufwendig arrangierten zweiten CD „My Place“ mit seinem Saxophon veredelt.