Drei Buben im Haus, der Ehemann aus beruflichen Gründen oft abwesend - Gabriela Wurzer war vor rund 17 Jahren auf der Suche nach einem Job, den sie mit ihrer Arbeit als Hausfrau und Mutter vereinen konnte. Zufällig tat sich die Möglichkeit auf - und Wurzer begann als Zeitungszustellerin. Bis heute macht sie diese Arbeit, ihr Tätigkeitsgebiet ist zugleich ihre Heimatgemeinde. Gabriela Wurzer stellt die Kleine Zeitung in Grades zu und trägt auch andere Zeitungen aus. "Es ist so schön ruhig in der Früh", das liebe sie an der Tätigkeit, sagt Wurzer. "Es ist ein beschauliches Gebiet", beschreibt sie die Vorzüge ihrer Tour, die sie jeden Tag absolviert."Grades ist ein schönes Nestle. Und man kennt sich ja auch untereinander."