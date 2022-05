Im Zugehen auf das Fest der Firmung bereiteten 69 junge Menschen aus den Pfarren Althofen, Guttaring, Kappel am Krappfeld, St. Martin am Krappfeld und Silberegg im Rahmen einer Benefizaktion Kindern, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden, quasi ein „Geschenk“. Sie banden vor Ostern Palmbüscherln, versahen diese mit einem Text aus dem Matthäus-Evangelium, der vom Einzug Jesu in Jerusalem berichtet, und verteilten diese in ihren Pfarren gegen freiwillige Spenden.