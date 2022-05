Ein großer Sohn der Burgenstadt Friesach kehrt am 2. Juli (ab 17 Uhr) mit einem Konzert an den Ort seiner Geburt und Jugendzeit zurück: Schlagerstar Nik P. gibt sich Anfang Juli am neukonzipierten Veranstaltungsgelände „Reitplatz“ beim Freibad die musikalische Ehre. „Ich freue mich ehrlich darauf, in Friesach habe ich viel erlebt. Dieses Konzert bewegt mich emotional sehr, es bewegt mich innerlich. Vor 40 Jahren hatte ich in Friesach meinen ersten Auftritt“, sagt Nik P. (60).

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag wurde Details zu diesem Großereignis bekannt gegeben. „Seit zwei Jahren planen wir diesen Auftritt, neben Nik P. werden auch Melissa Naschenweng und die Partyband ,Nordwand' im Vorprogramm auftreten“, erläutert Veranstalter Michael Schabernig. Rund sechs Stunden wird das gesamte Konzert dauern, Nik P. wird als Hauptact auftreten: „Mit zweieinhalb Stunden können wir uns austoben, es ist ein super besuchtes Konzert garantiert, es wird ein geiles Fest werden“, schwärmt Nik P.

Das Konzert trägt den Titel „Open Air 1.0“. „Vielleicht ist es auch ein Startschuss für eine lose Konzertfolge. Friesach ist prädestiniert für eine Verlängerung als Anlaufstelle für unsere vielen Fans“, hofft Nik P. Karten und Bus Shuttle-Tickets gibt es bei Ö-Ticket oder KabelTV Friesach. Mehr als 3000 Karten wurden bereits verkauft.