Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in Friesach ereignet. Gegen 14 Uhr bog ein Pensionist aus dem Bezirk St. Veit mit seinem Pkw von der Friesacher Bundesstraße (B 317) kommend nach links in die Zeltschacher Landesstraße (L 81) ein. Dabei übersah der 75-Jährige eine 15-Jährige aus dem Bezirk St. Veit, die ihm auf einem Mofa entgegenkam.

In der Folge touchierte die Schülerin mit ihrem Mofa den Wagen und kam zu Sturz. Die Jugendliche zog sie sich eine schwere Beinverletzung zu. Sie wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Friesach eingeliefert. Bei beiden Lenkern wurde ein Alkomatentest vorgenommen. Dieser verlief jeweils negativ.