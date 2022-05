Jasmin Gratzer hat sich ihren Lebenstraum erfüllt. Sie ist nun Beitzerin ihres eigenen Adeg-Marktes, der ein kleiner, lokaler Komplettversorger in Weitensfeld ist. "Unser Stammbetrieb in Gurk, den mein Vater bereits seit 40 Jahren führt, war als Kind quasi mein Spielplatz. Ich wusste immer, dass ich eines Tages selbst Kauffrau werden möchte. Vor zehn Jahren bin ich dann in den damals neu eröffneten Standort in Weitensfeld mit eingestiegen und darf nun die Geschäfte meines Vaters weiterführen", erzählt Gratzer.