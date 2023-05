Verwöhnte Gaumen kommen von Donnerstag, 1. Juni, bis Samstag, 3. Juni, am St. Veiter Hauptplatz wieder auf ihre Kosten: Food-Trucks und Stände als aller Welt bringen bereits zum fünften Mal über 100 Köstlichkeiten in die Herzogstadt.

Street-Food ist beschleunigtes Slow-Food, das mit frischer Qualität direkt vor den Augen der Gäste zubereitet wird. Seit 2019 zählt der St. Veiter Hauptplatz zu einem der Fixstopps auf der Street Food Market Austria Tour.

Die Auswahl ist abwechslungsreich – ob asiatische Köstlichkeiten, südamerikanische Spezialitäten, mediterrane Leckerbissen, süße Desserts oder vegetarische und vegane Gerichte - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Für ein Kinderprogramm und Livemusik ist gesorgt.

Geöffnet hat der Markt täglich von 11 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auch Konrad Pfandl dabei

Am Freitag, 2. Juni, wird Fleischermeister Konrad Pfandl ab 17 Uhr mit seinem Team am Unteren Platz wieder köstliche Schmankerl vom Grill zaubern. Die Band "Jagaté" sorgt mit Einflüssen aus Funk, Ska, Soul und Jazz ab 19 Uhr am Unteren Platz zusätzlich für Stimmung.

Konrad Pfandl zaubert Spezialitäten vom Grill © Kleine Zeitung/ Helmuth Weichselbraun

Die kleinen Gäste dürfen sich zudem am Freitag und am Samstag ab 16 Uhr auf "May von Pinselkult" am Hauptplatz freuen. Sie kommt mit ihrer einzigartigen Schminkkunst und Glitter-Tattoos in die Herzogstadt und begeistert die Kinder.

Street-Food-Market 2022